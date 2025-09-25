Скидки
Эксперт назвал причину, по которой считает Ферстаппена главным фаворитом сезона-2025

Эксперт назвал причину, по которой считает Ферстаппена главным фаворитом сезона-2025
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Гидо ван дер Гарде уверен, что звёздный нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен станет чемпионом нынешнего сезона. По мнению обозревателя, дело не столько в силе австрийской команды, сколько в слабости «Макларена».

«Не думаю, что Пиастри или Норрис станут чемпионами мира, а вот Макс, думаю, станет. Его машина стала гораздо более конкурентоспособной. Если задуматься, то для «Макларена» только два Гран-при складывались по-настоящему удачно», — сказал ван дер Гарде в интервью ViaPlay.

Напомним, Ферстаппен на прошедшем в минувший уикенд Гран-при Азербайджана одержал свою четвёртую победу в сезоне, приблизившись к лидеру чемпионата Оскару Пиастри из «Макларена» в общем зачёте Формулы-1 на 69 очков.

