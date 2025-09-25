Скидки
Авто Новости

Джеймс Ваулз выступил с идеей изменить календарь Ф-1, увеличив количество гонок до 26

Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз выступил с инициативой по изменению календаря Ф-1, а также формата проведения гоночных уикендов.

«Я не думаю, что проводится слишком много гонок, но не стал бы делать их больше, чем сейчас. Мы просим фанатов проводить половину года, половину всех выходных у экранов за просмотром Ф-1. На мой взгляд, это уже предел.

Я бы предложил изменить формат гоночного уикенда и перейти на двухдневные выходные. Выбрал бы субботу и воскресенье. Сейчас мы можем позволить себе проводить больше этапов. Я в курсе, что только что назвал 24 гонки в год — максимумом. Говоря откровенно, я бы не стал беспокоиться насчёт возможного увеличения количества этапов. Мы откажемся от пятницы, целого дня. Поэтому если добавить ещё два гоночных этапа, то в общей сложности ничего не поменялось бы.

И, как мне кажется, мы можем коммерциализировать гонки иначе. Более того, я считаю, что продукт станет лучше, потому что сейчас мы отводим много времени для тренировок. Теперь, если нас заставят, то осталась бы лишь часовая тренировка перед квалификацией, и на этом всё. В результате будет больше разнообразия и непредсказуемости», — приводит слова Ваулза портал Motorsport.

Комментарии
