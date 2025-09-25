Эксперт: Мекису предстоит сложный выбор состава на сезон-2026 из-за прогресса Цуноды

Журналист Джонатан Нобл рассказал, как в «Ред Булл» отреагировали на шестое место Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана, что стало его лучшим результатом в австрийской команде.

«Он был на симуляторе в Монце, работал над разными вещами, пытался понять болид – и сообщил, что кое-что обнаружил вместе с командой.

Ни он, ни Лоран Мекис (руководитель «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата») не раскрывают, что именно. Очевидно, это какой-то ключевой элемент для выступлений. Безусловно, ему стало комфортнее.

Мы видели его после гонки в Баку. Хельмут Марко похлопал его по плечу с широкой улыбкой, Лоран Мекис был очень им доволен.

Юки буквально светился, был оживлённым, прыгал вокруг — на контрасте с тем, каким он был на предыдущих этапах — очень мрачным, разочарованным, злился на себя.

Так что, полагаю, есть признаки прогресса, и этого прогресса достаточно для Лорана, чтобы признать: да, предстоит сложный выбор состава на сезон-2026, ведь команда в любом случе хочет принять решение до конца сезона.

Если Линдблада повысят в Формулу-1, в «Рейсинг Буллз», а Хаджар отправится в «Ред Булл», придётся делать выбор между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой – кто уступит место», – приводит слова Нобла F1oversteer.

Напомним, Цунода выступает за «Ред Булл» с марта 2025 года.