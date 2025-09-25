Окон был недоволен просьбой отдать позицию Берману по ходу гонки ГП Азербайджана

Пилот команды Ф-1 «Хаас» француз Эстебан Окон остался недоволен просьбой команды отдать свою позицию и пропустить вперёд британского напарника Оливера Бермана в гонке Гран-при Азербайджана, которую он ожидал услышать позднее, когда 20-летний гонщик был бы ближе к нему.
В конце гонки в радиоэфире к Эстебану обратилась его гоночный инженер Лаура Мюллер с данной просьбой со словами: «Извини, нам придётся попросить тебя об этом». Впоследствии Окон пропустил вперёд Бермана.
Однако уже после завершения гонки Эстебан также в радиоэфире прокомментировал это решение команды.
«Это был тяжёлый уикенд. Действительно нужно многое переосмыслить, в том числе и гонку, поскольку мы это не обсуждали перед её началом. Я бы, наверное, сделал всё по-другому, если бы всё было ясно», — сказал Окон.
- 25 сентября 2025
-
22:53
-
21:57
-
21:42
-
21:09
-
20:45
-
20:14
-
19:54
-
19:06
-
17:25
-
16:47
-
15:48
-
15:41
-
14:56
-
14:54
-
13:58
-
13:55
-
12:54
-
11:59
-
11:42
-
10:59
-
10:40
-
09:57
-
09:43
-
00:49
-
00:45
- 24 сентября 2025
-
23:44
-
23:41
-
22:58
-
21:54
-
21:01
-
18:42
-
17:53
-
17:45
-
15:50
-
15:24