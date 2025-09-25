Скидки
Окон был недоволен просьбой отдать позицию Берману по ходу гонки ГП Азербайджана

Окон был недоволен просьбой отдать позицию Берману по ходу гонки ГП Азербайджана
Пилот команды Ф-1 «Хаас» француз Эстебан Окон остался недоволен просьбой команды отдать свою позицию и пропустить вперёд британского напарника Оливера Бермана в гонке Гран-при Азербайджана, которую он ожидал услышать позднее, когда 20-летний гонщик был бы ближе к нему.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

В конце гонки в радиоэфире к Эстебану обратилась его гоночный инженер Лаура Мюллер с данной просьбой со словами: «Извини, нам придётся попросить тебя об этом». Впоследствии Окон пропустил вперёд Бермана.

Однако уже после завершения гонки Эстебан также в радиоэфире прокомментировал это решение команды.

«Это был тяжёлый уикенд. Действительно нужно многое переосмыслить, в том числе и гонку, поскольку мы это не обсуждали перед её началом. Я бы, наверное, сделал всё по-другому, если бы всё было ясно», — сказал Окон.

