Окон был недоволен просьбой отдать позицию Берману по ходу гонки ГП Азербайджана

Пилот команды Ф-1 «Хаас» француз Эстебан Окон остался недоволен просьбой команды отдать свою позицию и пропустить вперёд британского напарника Оливера Бермана в гонке Гран-при Азербайджана, которую он ожидал услышать позднее, когда 20-летний гонщик был бы ближе к нему.

В конце гонки в радиоэфире к Эстебану обратилась его гоночный инженер Лаура Мюллер с данной просьбой со словами: «Извини, нам придётся попросить тебя об этом». Впоследствии Окон пропустил вперёд Бермана.

Однако уже после завершения гонки Эстебан также в радиоэфире прокомментировал это решение команды.

«Это был тяжёлый уикенд. Действительно нужно многое переосмыслить, в том числе и гонку, поскольку мы это не обсуждали перед её началом. Я бы, наверное, сделал всё по-другому, если бы всё было ясно», — сказал Окон.