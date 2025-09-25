«Очень хорошая машина». Исак Хаджар заявил о желании сесть за руль болида «Уильямса»

20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Рейсинг Буллз», высказался о главном конкуренте своей команды в борьбе за пятое место в сезоне-2025 — «Уильямсе».

«Что касается «Уильямса», мне бы хотелось опробовать их болид, я думаю, это очень хорошая машина, так что посмотрим.

Являются ли «Уильямс» лучшими из середняков? Это зависит от характеристик трассы. Думаю, там, где больше скоростных поворотов, у нас есть преимущество. На прямой и медленных поворотах быстрее они. Это тенденция всего сезона. Мы рассчитываем быть сильными везде», — приводит слова Хаджара Formula Rapida.

На данный момент «Рейсинг Буллз» занимают шестое место в Кубке конструкторов нынешнего сезона с 72 очками. «Уильямс» идёт строчкой выше со 101 очком.