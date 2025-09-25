Фернандо Алонсо ответил, в каком случае завершит карьеру в Ф-1 в 2026 году

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился мыслями насчёт завершения карьеры в «Королевских гонках».

— От чего зависит, станет ли 2026 год вашим последним сезоном в Формуле-1?

— Всё зависит от моего самочувствия в следующем году как физического, так и морального. Хотя сейчас у меня нет чёткого представления. Если с машиной не возникнет проблем, то, вполне вероятно, что это будет мой последний год.

— Что бы вы предпочли: уйти на высокой ноте или продолжить карьеру на конкурентоспособной машине?

— Я знаю, что у меня больше шансов на успех в 2027 или 2028 году, когда в нашей нынешней команде с Эдрианом Ньюи и остальными будет стабильность. Они могут преуспеть в первый год [действия нового регламента], но ко второму или к третьему им удастся гарантированно дать результат. Однако мне нужно всё взвесить. Если с машиной возникнут проблемы, то есть шанс, что я останусь ещё на один год, чтобы завершить карьеру на позитивной ноте. В обратном случае 2026 год, вероятно, станет моим последним годом в Ф-1.

Я хочу уйти из Формулы-1, считая себя лучшим, и чтобы 30-40% фанатов думали так же. Я хочу уйти не из-за того, что растерял свои навыки. Мне хотелось бы покинуть этот спорт на позитивной ноте, — приводит слова Алонсо портал AS.