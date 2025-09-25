Скидки
Р. Шумахер ответил, что может повлиять на решение «Ред Булл» оставить Цуноду на сезон-2026

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер заявил, что не исключает варианта, при котором японский пилот Юки Цунода сохранит за собой место в «Ред Булл» в следующем сезоне.

«Гонка Цуноды в Баку может потенциально изменить восприятие [руководства команды]. Сейчас я бы всё ещё поставил на то, что в следующем сезоне его заменит Хаджар, но команда, возможно, по-прежнему заинтересована в Цуноде.

Лоран Мекис с его человеческими качествами может многое изменить. Он давно знает Юки. Несколько гонок назад я думал, что и он, и Лиам Лоусон потеряют места в своих нынешних командах.

У команды сильный состав пилотов. Будет интересно посмотреть, какое решение они примут, однако ошибиться им точно нельзя», — приводит слова Шумахера портал AutoRacing1.

Комментарии
