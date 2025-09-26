Штайнер: в «Феррари» сожалеют о подписании Льюиса. У них был Сайнс, он мог дать результат

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» итальянец Гюнтер Штайнер поделился мыслями насчёт решения руководства «Феррари» заменить испанского пилота Карлоса Сайнса на 40-летнего семикратного чемпиона Ф-1 британца Льюиса Хэмилтона.

— Сожалеют ли в «Феррари», что в этом сезоне на замену Сайнса взяли Хэмилтона?

— Думаю, некоторые в команде сожалеют. Очевидно, руководство не может испытывать сожаления, поскольку тогда вы признаёте, что допустили ошибку, а этого делать нельзя. Особенно после того, как в Баку пилоты «Феррари» финишировали на восьмом и девятом месте.

Карлос Сайнс, теперь выступающий за «Уильямс», финишировал третьим, так что, я думаю, лучше всех себя чувствует именно он.

— Доказывает ли то, что Сайнс взял подиум, ошибку в решении руководства «Феррари», которое предпочло подписать контракт с Льюисом [а не оставить Карлоса]?

— Сайнс хорошо поработал. У команды не было бы всех этих внешних отвлекающих факторов, связанных с Хэмилтоном [если бы Карлос остался в «Скудерии»]. В «Феррари» могли бы сосредоточиться на гонках, совершенствовании машины, вместо того чтобы постоянно пытаться выяснить, почему Льюиса не устраивает болид.

У них был Карлос, и он мог дать результат. И, при всём уважении к Хэмилтону, но сейчас, если учитывать то беспокойство, которое он вносит в команду, возникает вопрос — а точно ли в него стоит вкладываться? Возможно, нет. Да и с точки зрения денег — уверен, зарплата Льюиса намного выше, чем у Сайнса, — приводит слова Штайнера портал F1oversteer.