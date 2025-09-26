Хэмилтон пропустит тесты «Пирелли», на которые был заявлен

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», пропустит шинные тесты «Пирелли», которые будут направлены на работу с шинами для сезона-2026, сообщили в пресс-службе коллектива.

В итальянской команде объявили, что Льюиса на тестах в Муджелло заменит тест-пилот «Феррари» и бывший представитель «Альфа Ромео»/«Заубера» Гуаньюй Чжоу.

Причина, по которой британец не выедет на трассу, не называется. В издании Racingnews365 предположили, что это связано с недавним постом Льюиса про состояние здоровья его питомца — 12-летнего бульдога Роско.

Также на тестах в Муджелло выступит впервые с пожара на Гран-при Бахрейна Ромен Грожан на болиде «Хааса».