«Прелюдия к Ле-Ману». Алонсо — об участии Ферстаппена на «Нордшляйфе»

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался об участии четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена («Ред Булл») в гонке на «Нордшляйфе» в ближайшие выходные.

«Всегда приятно бросить вызов себе в другой серии. Там вы учитесь у пилотов, которые имеют многолетний опыт работы с точки зрения выступления на этих трассах, изучаете условия работы и прохождения участков, стартовых процедур и регламентов, познавая новое. Оказавшись в таких сериях, ты начинаешь всё с нуля, что очень поучительно.

Как гонщик всё, чего ты хочешь, — это выиграть самые красивые и престижные гонки в мире, так что для Макса это может стать прелюдией к участию в «24 часах Нюрбургринга» в следующем году, а затем в Ле-Мане или Сибринге», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.

