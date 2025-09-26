«Никто так не делает, кроме него». Пилот Суперкубка «Порше» — о навыках Ферстаппена

Пилот Суперкубка «Порше» Воутер Бурекампс высказался о навыках четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Макс Ферстаппен однажды выступал в Будапеште, я думаю, что это был первый раз, когда он ездил на машине 911 Cup. Затем без ABS. Он выехал на трассу и подошёл к первому повороту на новых шинах. Он затормозил, и все четыре колеса просто заблокировались. Шины полностью стёрлись. Он привык нажимать на педали с давлением в 140 кг из-за перегрузок на болиде Формулы-1. Поэтому он слишком сильно нажал на педаль.

Наш инженер был связующим звеном. Затем Макс подошёл и спросил: «Насколько сильно вам на самом деле приходится нажимать на педали?» Инженер указал 60 или 65 бар. На что Ферстаппен уточнил, давление должно быть 60 или 65. В итоге инженер сказал, что 65 бар. Затем он поставил новые шины на машину, выехал на трассу и сразу же выжал 64,8 или 64,9 бар, при этом весь тормозной путь был ровным. Это ненормально, никто так не делает. Кроме него.

И он также практически ничего не делает со своим рулём. Он чуть направляет машину, а затем управляет ею с помощью педалей. Он всё делает с помощью педалей», — приводит слова Бурекампса издание Racingnews365.