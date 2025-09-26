Скидки
«Во время осмотра остановилось сердце». Хэмилтон сообщил, что его бульдог Роско в коме

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», в социальных сетях сообщил о том, что его 12-летний бульдог Роско вновь заболел пневмонией и был введён в кому.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

«Пожалуйста, не забывайте о Роско. Я хочу держать вас в курсе событий. Роско снова подхватил пневмонию и с трудом дышал. Его положили в больницу и дали седативные, чтобы успокоить, пока его осматривали, и во время этого процесса у него остановилось сердце. Им удалось восстановить сердцебиение, и сейчас он введён в кому. Мы не знаем, очнётся ли он после этого. Завтра мы попытаемся его разбудить. Я рядом с ним и хочу поблагодарить всех вас за ваши молитвы и поддержку», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Хэмилтон пропустит тесты «Пирелли», на которые был заявлен
