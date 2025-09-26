Бриаторе: некоторые гонщики попали в Формулу-1 раньше, чем должны

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о молодых пилотах в Формуле-1.

«Приход Франко… эти молодые пилоты приходят в команду и сталкиваются с большим давлением. [Кими] Антонелли, Колапинто, Джек Дуэн и все остальные. Им очень сложно управлять машиной, очень сложно общаться с инженерами. Это большая команда. Тысяча человек, большая ответственность, и, возможно, некоторые пилоты попали в Формулу-1 немного раньше, чем должны.

После шести, семи или восьми гонок вы видите, как Антонелли стал лучше, а после этого [Габриэл] Бортолето спрогрессировал. Затем, после них, и Франко стал показывать результат лучше. Нам нужно подумать, что мы можем предложить юным гонщикам», — приводит слова Бриаторе издание The Race.