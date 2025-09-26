Скидки
Видео: Ромен Грожан вернулся за руль болида Формулы-1 впервые после аварии и пожара

Видео: Ромен Грожан вернулся за руль болида Формулы-1 впервые после аварии и пожара
Аудио-версия:
Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» в социальных сетях опубликовала видеоролик с выездом 39-летнего французского гонщика Ромена Грожана на тестах «Пирелли» в Муджелло, Италия.

Тесты начались сегодня, 26 сентября, и направлены на изучение шин, которые итальянский производитель будет поставлять для болидов в сезоне-2026. Для Ромена это первый выезд на болиде Формулы-1 с момента ухода из серии после Гран-при Бахрейна — 2020, где француз попал в страшную аварию — его болид влетел на большой скорости в защитный барьер, развалился на две части и моментально загорелся. Ромен, несмотря на перенесённую большую перегрузку и пламя, смог выбраться из болида самостоятельно и был госпитализирован с ожогами кистей.

Помимо «Хааса», в Муджелло участвует и «Феррари» — с Шарлем Леклером и Гуаньюй Чжоу. Вместо китайца должен был выступить Льюис Хэмилтон, но он находится в клинике рядом со своим питомцем Роско.

«Во время осмотра остановилось сердце». Хэмилтон сообщил, что его бульдог Роско в коме
Комментарии
