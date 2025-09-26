Комментатор Ф-1 — о возможном уходе Алонсо: понадобятся спецслужбы, чтобы вытащить его

Испанский комментатор Формулы-1 Антонио Лобато прокомментировал слова двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо («Астон Мартин») об уходе из «Королевских гонок» после сезона-2026, если болид нового регламента окажется хорошим.

«Он убеждён, что 2026 год будет для него очень важным во всех смыслах. Этот год может стать блестящим, если регламент и результат работы «Астон Мартин» совпадут, но он также может стать годом прощания для него. Он уйдёт, если болид окажется хорошим? Что ж, если это поможет, я могу сказать вам, что мы можем послать спецслужбы, чтобы вытащить его из машины, потому что он никогда не захочет покинуть такой болид (смеётся).

Он уйдёт, когда захочет. В этом большое преимущество Фернандо. Он уйдёт, когда ему надоест, когда он решит, что его больше устроит что-то другое, чем Формула-1», — приводит слова Лобато DAZN.