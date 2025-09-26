Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Комментатор Ф-1 — о возможном уходе Алонсо: понадобятся спецслужбы, чтобы вытащить его

Комментатор Ф-1 — о возможном уходе Алонсо: понадобятся спецслужбы, чтобы вытащить его
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский комментатор Формулы-1 Антонио Лобато прокомментировал слова двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо («Астон Мартин») об уходе из «Королевских гонок» после сезона-2026, если болид нового регламента окажется хорошим.

«Он убеждён, что 2026 год будет для него очень важным во всех смыслах. Этот год может стать блестящим, если регламент и результат работы «Астон Мартин» совпадут, но он также может стать годом прощания для него. Он уйдёт, если болид окажется хорошим? Что ж, если это поможет, я могу сказать вам, что мы можем послать спецслужбы, чтобы вытащить его из машины, потому что он никогда не захочет покинуть такой болид (смеётся).

Он уйдёт, когда захочет. В этом большое преимущество Фернандо. Он уйдёт, когда ему надоест, когда он решит, что его больше устроит что-то другое, чем Формула-1», — приводит слова Лобато DAZN.

Материалы по теме
«Прелюдия к Ле-Ману». Алонсо — об участии Ферстаппена на «Нордшляйфе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android