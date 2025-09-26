Скидки
Кравиц: Ваше смог исправить болид и сохранил свою работу в «Ред Булл»

Аудио-версия:
Комментарии

Репортёр канала Sky Sports Тед Кравиц высказался о работе технического директора команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьера Ваше.

«Думаю, что он был… оправдан — это, может быть, неправильное слово, но он явно исправился при работе с этим болидом. Думаю, мы должны положительно отозваться о Пьере Ваше, техническом директоре «Ред Булл», и его команде. Сначала было неясно, сможет ли он: а) исправить машину и б) если нет — сохранить свою работу. Однако он справился с первой задачей, а это значит, что вполне справился и со второй.

Хочу сказать ему большое спасибо, потому что с него, должно быть, сняли пласт давления. У них был спад — в начале года они были где-то рядом с лидерами, в середине — не очень, а теперь идут отлично. Думаю, давление на работе для него было немного тяжёлым, как и для любого. Мне кажется, для него лично это хорошо — он смог всё переломить», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

«Никто так не делает, кроме него». Пилот Суперкубка «Порше» — о навыках Ферстаппена
Комментарии
Все новости

