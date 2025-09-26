Скидки
Мик Шумахер проведёт тесты в IndyCar

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер проведёт тесты в команде IndyCar Rahal Letterman Lanigan Racing, о чём сообщила пресс-служба гоночного коллектива.

Тесты пройдут 13 октября на легендарной трассе «Индианаполис Мотор Спидвей». В пресс-релизе говорится, что тесты помогут немецкому пилоту лучше понять болид для возможного присоединения к серии.

«С нетерпением жду начала своих первых тестов в IndyCar. Большое спасибо гоночной команде Rahal Letterman Lanigan за предоставленную мне возможность. То же самое относится и к тому, что впервые выступаю на этой машине на гоночной трассе в Индианаполисе, которая имеет богатую историю и на которой мой отец уже выступал раньше. Не терпится узнать, какие особенности у неё есть.

Очень любопытно разобраться в особенностях и характеристиках этого гоночного автомобиля, который отличается от машин, на которых привык выступать, но в то же время похож, я по-прежнему очень заинтересован в приобретении опыта в разнообразном мире автоспорта. Здорово иметь возможность увидеть, что это такое и насколько это сложно, поскольку много слышал, насколько это тяжело физически. В конце концов ни для кого не секрет, я большой поклонник гонок на одноместных автомобилях, так что этот первый тест IndyCar станет незабываемым опытом, с нетерпением жду возможности сесть за руль болида», — приводит слова Мика пресс-служба команды.

