Эстебан Окон получил тюнингованную Lamborghini от Mansory и стал партнёром ателье

Немецкое тюнинг-ателье Mansory объявило о партнёрстве с пилотом Формулы-1 Эстебаном Оконом, который с 2025 года выступает за «Хаас». Детали партнёрства не раскрываются, однако логотипы Mansory появятся на шлеме Окона. Кроме того, ателье показало спорткар Mansory Initiate, созданный по индивидуальному заказу гонщика.

Mansory Initiate Эстебана Окона Фото: Mansory

Mansory Initiate создана на базе Lamborghini Revuelto и представлена в декабре 2024 года. От стандартной Revuelto автомобиль Mansory отличается переработанным карбоновым кузовом с новым передним фартуком и боковыми закрылками, которые позволяют увеличить прижимную силу, а также модифицированным задним диффузором.

Mansory Initiate Эстебана Окона Фото: Mansory

Кроме того, в Mansory увеличили мощность двигателя. Если на Lamborghini Revuelto 6,5-литровый гибридный V12 выдаёт 747 кВт (1015 л. с.), то на Initiate его отдача составляет 787 кВт (1070 л. с.). Благодаря этому Mansory Initiate быстрее разгоняется до 100 км/ч — за 2,4 секунды, а не за 2,5, а также развивает более высокую максимальную скорость — 354 км/ч вместо 350.

Интерьер Mansory Initiate Эстебана Окона Фото: Mansory

Автомобиль Окона выполнён в красно-чёрных тонах, при этом сбоку установлен шильдик, подчёркивающий уникальность экземпляра, а также номер 31, под которым Эстебан выступает в Формуле-1. Кроме того, логотипы француза — EO31 — используются в интерьере автомобиля.