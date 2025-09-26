Скидки
Ральф Шумахер высказался о шансах молодых пилотов в «Ред Булл»

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации в команде «Ред Булл».

«До Баку я бы сказал, что и Цунода, и Лоусон вылетят в следующем сезоне. Если в команде захотят дать шанс молодым пилотам, ситуация будет сложной для обоих, потому что Хаджар может перейти в «Ред Булл». Возможно, получится забрать Алекса Данна из «Макларена», а также продвинуть Арвида Линдблада в «Рейсинг Буллз». Такой вариант, безусловно, есть.

Но ожидания «Рейсинг Буллз» возросли благодаря хорошим результатам. Было бы несправедливо вообще не оставлять в команде пилотов с опытом в Формуле-1», — приводит слова Ральфа Шумахера PlanetF1.

Официально
Мик Шумахер проведёт тесты в IndyCar
Все новости

