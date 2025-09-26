Скидки
Штайнер призвал преждевременно не отдавать предпочтение Ферстаппену в борьбе за титул

Аудио-версия:
Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» итальянец Гюнтер Штайнер выразил сомнение насчёт шансов 27-летнего пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена в борьбе за титул в текущем сезоне Ф-1.

«Мне не кажется, что Макс выиграет много гонок в конце сезона, в отличие от пилотов «Макларена». Возможно, его вины в этом не будет, поскольку, на мой взгляд, у «Макларена» в этом году просто лучшая машина. Да, у них была одна неудачная гонка. Мы все согласны, что Ферстаппен является лучшим гонщиком в Ф-1 в данный момент. Но не стал бы забегать вперёд и посмотрел бы, насколько хороши обновления на «обычной» трассе.

В Баку и Монце трассы являются высокоскоростными, они отличаются. Посмотрим, даст ли результат «Ред Булл» на других трассах, поскольку там лучшей является машина «Макларена». Так что давайте подождём», — приводит слова Штайнера портал Sportskeeda.

Штайнер: в «Феррари» сожалеют о подписании Льюиса. У них был Сайнс, он мог дать результат
