Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Им стало лучше». Штайнер — о «Ред Булл» после ухода Хорнера

«Им стало лучше». Штайнер — о «Ред Булл» после ухода Хорнера
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» итальянец Гюнтер Штайнер рассказал, как изменился австрийский коллектив «Ред Булл» после ухода из него британца Кристиана Хорнера, который занимал пост руководителя команды.

«Кажется, команда стала спокойнее [после ухода Кристиана Хорнера]. Раньше каждый уикенд сопровождался новыми историями [которые были связаны с командой]: «Они не поладили, этот в конфликте с этим». Сейчас же, похоже, они работают слаженно, поэтому, думаю, им стало лучше», — приводит слова Штайнера портал Sportskeeda.

Ранее Штайнер призвал преждевременно не отдавать предпочтение Ферстаппену в борьбе за титул.

Материалы по теме
Штайнер призвал преждевременно не отдавать предпочтение Ферстаппену в борьбе за титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android