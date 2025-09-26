«Им стало лучше». Штайнер — о «Ред Булл» после ухода Хорнера

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» итальянец Гюнтер Штайнер рассказал, как изменился австрийский коллектив «Ред Булл» после ухода из него британца Кристиана Хорнера, который занимал пост руководителя команды.

«Кажется, команда стала спокойнее [после ухода Кристиана Хорнера]. Раньше каждый уикенд сопровождался новыми историями [которые были связаны с командой]: «Они не поладили, этот в конфликте с этим». Сейчас же, похоже, они работают слаженно, поэтому, думаю, им стало лучше», — приводит слова Штайнера портал Sportskeeda.

Ранее Штайнер призвал преждевременно не отдавать предпочтение Ферстаппену в борьбе за титул.