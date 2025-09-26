Карлос Сайнс раскрыл, кого назвал бы своим кумиром среди пилотов Ф-1

31-летний пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший признал, что назвал бы своим кумиром 40-летнего семикратного чемпиона Ф-1, а также гонщика «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона, если бы сам не выступал в «Королевских гонках».

«Если бы я сейчас не выступал в Формуле-1, то Хэмилтон был бы одним из моих кумиров. Когда мне было 10 лет, он только начинал свою карьеру в Формуле-1. А в 2008 году, когда мне было 12 лет, Льюис уже стал чемпионом Ф-1. Именно тогда я начал следить за «Королевскими гонками», когда Хэмилтон конкурировал с Алонсо, Масса и другими известными пилотами

Раньше Льюис был одним из моих кумиров и людей, на которых я равнялся. Но теперь, спустя 10-15 лет, Хэмилтон стал одним из моих соперников», — приводит слова Сайнса-младшего портал Sportskeeda.