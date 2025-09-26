«Хочу, чтобы стало больше шума». Шарль Леклер выступил за возвращение двигателей V8 в Ф-1

27-летний пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер заявил о желании вернуть болидам Формулы-1 двигатели V8 И V10.

«Был бы очень рад увидеть возвращение двигателей V8 в Формуле-1. Было бы замечательно, если в Формуле-1 стало больше шума. Хотелось бы вернуться к обычным двигателям V8 или V10, особенно к тому шуму, который так люблю в этом спорте. Это то, чего мне больше всего не хватает, именно этот звук заставил меня влюбиться в гонки. Я, конечно, родом из Монако, помню, как в детстве, когда болиды Формулы-1 гоняли по улицам города, у меня мурашки бегали по коже. Теперь, на мой взгляд, такого чувства больше нет, это печально», — приводит слова Леклера портал Motorsport.