Президент Ferrari встретился с Папой Римским и подарил ему руль от болида Шарля Леклера

Президент Ferrari встретился с Папой Римским и подарил ему руль от болида Шарля Леклера
Председатель совета директоров Ferrari и концерна Stellantis Джон Элканн провёл встречу с Папой Римским Львом XIV, в рамках которой подарил понтифику руль от болида пилота «Скудерии» монегаска Шарля Леклера, отметив, что тот действительно использовался гонщиком во время Гран-при Формулы-1.

На данный момент Шарль занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 165 очков. В последней гонке, которая прошла 21 сентября на Гран-при Азербайджана, Шарль финишировал на восьмой позиции. Леклер выступает за итальянский коллектив с 2019 года.

Ранее стало известно, что президент Ferrari выплатит € 183 млн и отправится на общественные работы.

Президент Ferrari выплатит € 183 млн и отправится на общественные работы
