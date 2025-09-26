Скидки
Авто Новости

«Всё сложилось лучше, чем в Бахрейне». Ромен Грожан — о возвращении за руль болида Ф-1

39-летний французский гонщик Ромен Грожан эмоционально прокомментировал своё участие в тестах «Пирелли» в Муджелло (Италия), где пилотировал болид VF-23.

«Поначалу чувствовал себя не в своей тарелке, однако затем всё вернулось на круги своя. Я даже провёл старт с места. И, представьте себе, мой последний старт с места был в Бахрейне в 2020 году. В этот раз всё сложилось гораздо лучше.

Очень благодарен, это уникальная возможность увидеться с людьми, которые работают в команде ещё с Гран-при Австралии 2016 года, опробовать возможности нового поколения болидов. Фантастика, повторюсь, я очень и очень благодарен. Нет других слов.

В конце прослезился! Держал визор опущенным. По возвращении в боксы все сотрудники из «Феррари», «Ред Булл», «Пирелли» и «Хааса» вышли и аплодировали мне, устроили своего рода овацию в мою честь. Ожидал такое увидеть на Гран-при Абу-Даби в 2020 году. Хотя сегодня всё прошло даже лучше», — приводит слова Грожана портал Racingnews365.

Тесты начались сегодня, 26 сентября. Они направлены на изучение шин, которые итальянский производитель будет поставлять для болидов в сезоне-2026. Для Ромена это был первый выезд на болиде Формулы-1 с момента ухода из серии после Гран-при Бахрейна — 2020, где француз попал в страшную аварию — его болид влетел на большой скорости в защитный барьер, развалился на две части и моментально загорелся. Ромен, несмотря на перенесённую большую перегрузку и пламя, смог выбраться из болида самостоятельно и был госпитализирован с ожогами кистей.

