Джо Сейвуд назвал страны, которые претендуют на проведение Гран-при Ф-1 в будущем

Известный журналист Джо Сейвуд высказался о потенциальных изменениях в календаре Формулы-1 в ближайшие годы.

«Гран-при США вскоре продлит свой контракт, и в какой-то момент мы услышим, что Барселона, вероятно, займёт свободный слот, который станет чередоваться с Гран-при Бельгии. В Спа получат возможность проводить Гран-при в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах, а Барселона — в 2028 и 2030 годах.

Вероятно, ещё будут доступны два места в 2027 и 2028 годах, на которые есть много желающих. В Саудовской Аравии хотят проводить ещё один этап Гран-при, Таиланд и Руанда также заинтересованы, есть потенциальные варианты в Южной Корее, Португалии, Аргентине и ЮАР, не говоря уже о Турции и Барселоне.

Цена – это одно, но для глобального развития Ф-1 играет роль и стратегическая важность. Ещё один этап в Южной Америке, например, ценнее, чем ещё один в Европе. А потенциальная организация этапа в Аргентине будет практически полностью зависеть от Франко Колапинто.

Гран-при в Африке будет считаться важным, если сделка выгодна. Стоит отметить, что президент Руанды Поль Кагаме приезжал в Баку, но не хотел быть в центре внимания. Представители ЮАР продолжают вести переговоры и выпускать пресс-релизы [о скором сотрудничестве], но, похоже, ничего не происходит – сделка пока не близка к заключению», — написал Сейвуд в своём блоге.

