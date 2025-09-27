Скидки
MotoGP — Гран-при Японии — спринт — результаты

Баньяя выиграл спринт ГП Японии MotoGP, Марк Маркес — 2-й, Мартин вновь упал
Комментарии

В субботу, 27 сентября, на автодроме в Мотэги состоялся спринт 17-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Японии MotoGP. Победу одержал 28-летний итальянский двукратный чемпион серии Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавший с поула. Вторым финишировал шестикратный обладатель титула Марк Маркес («Дукати»). Третий — Педро Акоста («КТМ»).

Чемпион сезона-2024, получивший множество переломов на старте сезона в нескольких падениях, Хорхе Мартин («Априлья») вновь упал.

MotoGP 2025. Этап 17, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Спринт
27 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
20:59.113
2
Марк Маркес
Ducati
+1.842
3
Педро Акоста
KTM
+3.674

MotoGP. Гран-при Японии. Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 12 кругов.
2. Марк Маркес («Дукати») +1.842.
3. Педро Акоста («КТМ») +3.674.
4. Жоан Мир («Хонда») +4.300.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +5.130.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8.913.
7. Лука Марини («Хонда») +9.102.
8. Рауль Фернандес («Априлья») +10.334.
9. Аи Огура («Априлья») +10.480.
10. Алекс Маркес («Априлья») +11.487.

