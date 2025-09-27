Баньяя выиграл спринт ГП Японии MotoGP, Марк Маркес — 2-й, Мартин вновь упал

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 27 сентября, на автодроме в Мотэги состоялся спринт 17-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Японии MotoGP. Победу одержал 28-летний итальянский двукратный чемпион серии Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавший с поула. Вторым финишировал шестикратный обладатель титула Марк Маркес («Дукати»). Третий — Педро Акоста («КТМ»).

Чемпион сезона-2024, получивший множество переломов на старте сезона в нескольких падениях, Хорхе Мартин («Априлья») вновь упал.

MotoGP. Гран-при Японии. Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 12 кругов.

2. Марк Маркес («Дукати») +1.842.

3. Педро Акоста («КТМ») +3.674.

4. Жоан Мир («Хонда») +4.300.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +5.130.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8.913.

7. Лука Марини («Хонда») +9.102.

8. Рауль Фернандес («Априлья») +10.334.

9. Аи Огура («Априлья») +10.480.

10. Алекс Маркес («Априлья») +11.487.