Видео: «Хаас» встретил Грожана аплодисментами в концовке тестов Ф-1 в Муджелло

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» в социальных сетях опубликовала запись с онборда болида VF-23, на котором 39-летний французский гонщик Ромен Грожан провёл тесты «Пирелли» на трассе в Муджелло.

На записи французский гонщик возвращается в боксы, где на пит-лейне и у гаража коллектива расположились представители «Хааса», которые осыпали Ромена аплодисментами.

Грожан выступал за «Хаас» с 2016 по 2020 год, пока в Бахрейне не попал в страшную аварию — на старте гонки он вылетел в защитный барьер, пережив перегрузку в 67G. После столкновения его автомобиль загорелся, а гонщик с серьёзными ожогами рук выбрался из кокпита.

