Ральф Шумахер высказался о проблемах Хюлькенберга в «Кик-Заубере»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер высказался о проблемах Нико Хюлькенберга в «Кик-Заубере».

«Перед Нико стоит задача. Это так. Бортолето учится всё больше и больше, и в том числе набирается опыта в самих гонках. Возможно, развитие «Заубера» идёт скорее в направлении одного стиля пилотирования, чем другого. Это могло бы послужить объяснением сложившейся ситуации. Можно сказать, что Нико борется с этим.

Теперь Нико должен показать хорошие результаты. Потому что в Формуле-1 очень быстро заканчивается кредит доверия. Именно здесь нет ничего более старого, чем вчерашний результат. Он должен найти способ справиться с ситуацией до конца сезона, потому что команда должна быть уверена в обоих пилотах. В противном случае в таком процессе — я не хочу говорить «исключён», — но тогда уже не так важно, что говорит один пилот, когда другой лучше», — сказал Шумахер в подкасте Sky Sport F1.