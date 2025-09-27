Чемпион MotoGP Хорхе Мартин получил очередной перелом после падения
27-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, являющийся действующим чемпионом серии MotoGP, после падения в спринте 17-го этапа сезона-2025 Гран-при Японии получил перелом ключицы со смещением.
MotoGP 2025. Этап 17, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Спринт
27 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
20:59.113
2
Марк Маркес
Ducati
+1.842
3
Педро Акоста
KTM
+3.674
Стартовав с 17-го места, Мартин ошибся при торможении в первом повороте. В результате он врезался в своего товарища по команде Марко Бедзекки, и оба они сразу же оказались на гравии. Испанец был немедленно доставлен в медицинский центр для обследования, и рентген показал, что у него перелом правой ключицы со смещением. У Бедзекки серьёзный ушиб мышцы ноги.
Перед стартом сезона-2025 и по его ходу испанца преследовали постоянные травмы и переломы.
