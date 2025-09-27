Чемпион MotoGP Хорхе Мартин получил очередной перелом после падения

27-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, являющийся действующим чемпионом серии MotoGP, после падения в спринте 17-го этапа сезона-2025 Гран-при Японии получил перелом ключицы со смещением.

Стартовав с 17-го места, Мартин ошибся при торможении в первом повороте. В результате он врезался в своего товарища по команде Марко Бедзекки, и оба они сразу же оказались на гравии. Испанец был немедленно доставлен в медицинский центр для обследования, и рентген показал, что у него перелом правой ключицы со смещением. У Бедзекки серьёзный ушиб мышцы ноги.

Перед стартом сезона-2025 и по его ходу испанца преследовали постоянные травмы и переломы.