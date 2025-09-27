Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин получил очередной перелом после падения

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин получил очередной перелом после падения
Комментарии

27-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, являющийся действующим чемпионом серии MotoGP, после падения в спринте 17-го этапа сезона-2025 Гран-при Японии получил перелом ключицы со смещением.

MotoGP 2025. Этап 17, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Спринт
27 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
20:59.113
2
Марк Маркес
Ducati
+1.842
3
Педро Акоста
KTM
+3.674

Стартовав с 17-го места, Мартин ошибся при торможении в первом повороте. В результате он врезался в своего товарища по команде Марко Бедзекки, и оба они сразу же оказались на гравии. Испанец был немедленно доставлен в медицинский центр для обследования, и рентген показал, что у него перелом правой ключицы со смещением. У Бедзекки серьёзный ушиб мышцы ноги.

Перед стартом сезона-2025 и по его ходу испанца преследовали постоянные травмы и переломы.

Материалы по теме
Баньяя выиграл спринт ГП Японии MotoGP, Марк Маркес — 2-й, Мартин вновь упал
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android