Ферстаппен — третий в квалификации GT3 на «Нордшляйфе»

Комментарии

В субботу, 27 сентября, на трассе «Нордшляйфе» на «Нюрбургринге» состоялась квалификация перед основной гонкой. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»), выступающий на немецкой трассе за рулём «Феррари 296», показал третий результат.

Квалификация GT3 на «Нордшляйфе» (топ-5)

1. Кристиан Кронес («Астон Мартин») — 1:27.266.
2. Франк Штиплер («Ауди») +2.119.
3. Макс Ферстаппен («Феррари 296») +3.069.
4. Тим Хейнманн («Порше») +10.695.
5. Жоэль Штурм («Порше») +10.911.

Основная гонка начнётся в 13:00 по московскому времени. Трансляция доступна на YouTube-канале «Нордшляйфе». Вместе с Максом в гонке участвует Кристофер Лулхэм.

