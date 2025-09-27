Ферстаппен — третий в квалификации GT3 на «Нордшляйфе»

В субботу, 27 сентября, на трассе «Нордшляйфе» на «Нюрбургринге» состоялась квалификация перед основной гонкой. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»), выступающий на немецкой трассе за рулём «Феррари 296», показал третий результат.

Квалификация GT3 на «Нордшляйфе» (топ-5)

1. Кристиан Кронес («Астон Мартин») — 1:27.266.

2. Франк Штиплер («Ауди») +2.119.

3. Макс Ферстаппен («Феррари 296») +3.069.

4. Тим Хейнманн («Порше») +10.695.

5. Жоэль Штурм («Порше») +10.911.

Основная гонка начнётся в 13:00 по московскому времени. Трансляция доступна на YouTube-канале «Нордшляйфе». Вместе с Максом в гонке участвует Кристофер Лулхэм.