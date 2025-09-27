Скидки
Названы расклады, при которых Марк Маркес станет семикратным чемпионом MotoGP в Японии

Названы расклады, при которых Марк Маркес станет семикратным чемпионом MotoGP в Японии
Издание The Race назвало результаты предстоящей гонки Гран-при Японии MotoGP, при которых испанец Марк Маркес станет семикратным чемпионом мира.

— если Алекс Маркес выиграет, а Марк станет вторым;
— если Алекс Маркес станет вторым, а Марк – третьим и выше;
— если Алекс Маркес станет третьим, а Марк – шестым и выше;
— если Алекс Маркес станет четвёртым, а Марк – девятым и выше;
— если Алекс Маркес станет пятым, а Марк – 11-м и выше;
— если Алекс Маркес станет шестым, а Марк – 12-м и выше;
— если Алекс Маркес станет седьмым, а Марк – 13-м и выше;;
— если Алекс Маркес станет восьмым, а Марк – 14-м и выше;
— если Алекс Маркес станет девятым, а Марк – 15-м и выше;
— если Алекс Маркес станет десятым и ниже.

