Нидерландский гонщик: Ферстаппен за один уикенд может выиграть Ф-1 и Суперкубок «Порше»

Нидерландский гонщик: Ферстаппен за один уикенд может выиграть Ф-1 и Суперкубок «Порше»
Комментарии

Пилот Суперкубка «Порше» Воутер Бурекампс отметил умение четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») адаптироваться к различным сериям.

«Я твёрдо верю, что если Макс решит в следующем году провести за один уикенд гонку в Суперкубке и Формуле-1 одновременно, то просто выиграет оба заезда. Самое важное, что должен иметь гонщик, — это способность к адаптации. Именно этому учатся ребята, которых я тренирую. Потому что, если ты приспосабливаешься к обстоятельствам быстрее, чем кто-либо другой, значит, ты быстрее. Очень просто», — приводит слова Бурекампса издание Racingnews365.

