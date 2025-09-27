Скидки
Ферстаппен объяснил, почему не смог взять поул в квалификации GT3 на «Нордшляйфе»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о третьем результате в квалификации GT3 на «Нордшляйфе».

«На промежуточных шинах всё прошло очень хорошо, машина работала превосходно. Но после перехода на слики обнаружилась проблема. Здесь непросто точно рассчитать время. На последнем круге я попал в слишком плотный трафик, что лишило возможности показать хороший круг. Но всё идёт действительно хорошо. Шины в хорошем состоянии, поэтому я считаю, что в обычной гонке всего можно добиться», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

