Авто Новости

Вильнёв: «Феррари» кажется хуже, чем на самом деле, из-за статуса Хэмилтона

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв считает, что звёздный статус семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона негативно влияет на «Феррари» в моменты кризиса.

«Льюис – величина. И Льюис, и «Феррари» пошли на риск, когда объединились, потому что, если команда не соответствует статусу Льюиса и тому вниманию, которое он привносит, всё кажется ещё хуже.

Всё хорошее и всё плохое усиливается с присутствием Льюиса. Когда гонки идут не так, всё выглядит хуже, чем на самом деле. И наоборот», — сказал Вильнёв в интервью OLBG.

Ранее экс-глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что в «Феррари» жалеют о подписании Хэмилтона.


