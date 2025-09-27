Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен вырвался в лидеры на старте гонки GT3 на «Нордшляйфе»

Ферстаппен вырвался в лидеры на старте гонки GT3 на «Нордшляйфе»
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», вырвался на первое место в гонке GT3 на «Нордшляйфе».

Фото: Кадр из трансляции

Нидерландец начинал гонку с третьей позиции, которую занял по итогам квалификации ранее. Успешно среагировав, он обогнал двух своих соперников на первом ряду и в первый поворот заходил лидером. В момент входа в поворот идущий на втором месте «Астон Мартин» практически снёс Макса, так как в британский спорткар врезался «Порше».

Гонка началась в 13:00 по московскому времени и продлится до 17 часов.

Ранее Ферстаппен объяснил, почему не смог взять поул на «Нордшляйфе».

Материалы по теме
Ферстаппен объяснил, почему не смог взять поул в квалификации GT3 на «Нордшляйфе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android