Ферстаппен вырвался в лидеры на старте гонки GT3 на «Нордшляйфе»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», вырвался на первое место в гонке GT3 на «Нордшляйфе».

Фото: Кадр из трансляции

Нидерландец начинал гонку с третьей позиции, которую занял по итогам квалификации ранее. Успешно среагировав, он обогнал двух своих соперников на первом ряду и в первый поворот заходил лидером. В момент входа в поворот идущий на втором месте «Астон Мартин» практически снёс Макса, так как в британский спорткар врезался «Порше».

Гонка началась в 13:00 по московскому времени и продлится до 17 часов.

Ранее Ферстаппен объяснил, почему не смог взять поул на «Нордшляйфе».