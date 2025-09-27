Экс-Стиг из Top Gear — о контракте Расселла: любой пилот хочет, чтобы в него верили

64-летний британский экс-гонщик Формулы-1 Перри Маккарти высказался о будущем Джорджа Расселла в «Мерседесе» из-за отсутствия продлённого контракта с коллективом.

«Он отлично справляется со своей работой, но забавно, что с точки зрения имиджа вы не слышите, чтобы люди постоянно говорили о Джордже и превозносили его, что бы он ни делал. В прошлом году он явно превзошёл Льюиса [Хэмилтона], а в этом году перед ним открылось полноценное будущее с «Мерседесом», и парень хорошо начал, но в последнее время команда испытывала трудности, а Джордж стал её лидером.

Кроме того, задержка с продлением контракта не оставляет его равнодушным, потому что это не вопрос «Где я буду зарабатывать свои деньги в следующем месяце?», а вопрос уверенности в себе: «Полностью ли эта команда поддерживает меня и полностью ли предана мне?» Я знаю разницу между тем, чтобы быть номером два и номером один, и тем, чтобы окружающие тебя люди думали, что ты можешь добиться всех побед, и как это влияет на твои результаты и мировоззрение, и именно в этом Джордж был особенно силён морально.

Он также продемонстрировал это в своих отношениях с Максом, потому что у него не было проблем с тем, чтобы противостоять ему и вести с ним своего рода психологическую борьбу, просто говоря: «Знаю, кто я такой, знаю, на что способен!» Это настоящее проявление уверенности, и, несмотря на то что между ними произошла перепалка, это показывает уверенность в лидерской позиции, и по этой причине я чувствую, что Джорджа немного недооценивают из-за того, чего заслуживают его выступления.

Его результаты, а также самоотдача, которую он демонстрировал, происходили на фоне этой неопределённости, и я гарантирую вам то, что каждый гонщик, который когда-либо выступал или выступает сейчас, независимо от того, насколько он крут, по-прежнему нуждается в комфорте, чтобы думать, что люди верят в него», — приводит слова Маккарти издание Racingnews365.