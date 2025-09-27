«Вот какая фигура нужна». Монтойя сказал, кто смог бы возглавить «Феррари» вместо Вассёра

Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя считает, что экс-глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер смог бы успешно возглавить «Феррари».

«Хорнер с самого начала понимает, что нужно для победы. Это как нанять Тото Вольфа. Представьте, что Тото уйдёт из «Мерседеса», чего никогда не случится, ведь он владеет частью команды, и его наймут.

Вот какая фигура нужна «Феррари». Если они хотят добиться успеха, им нужен тот, кто побеждал. Сейчас Фред отлично справляется, но он ушёл из «Заубера». Он не имел дело с машинами, которые выигрывают», — сказал Монтойя в подкасте MontoyAS.

