«Всё равно, как посмотрят люди». Норрис ответил, упустил ли свой шанс на ГП Азербайджана

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») ответил, упустил ли он свой шанс приблизиться к Оскару Пиастри («Макларен») после Гран-при Азербайджана в титульной борьбе.

«Упущенная возможность в Баку? В каждой гонке я делаю всё, что в моих силах, и если так подумать, то каждая гонка, в которой я финишировал вторым или хуже в этом году, была упущенной возможностью. Так что мне на самом деле всё равно, как на это посмотрят люди, конечно, я хотел выступить лучше [в Баку], но мне нужно было показать себя хорошо в квалификации, но мы выехали первыми, и это было только наше решение, и мы заплатили за это высокую цену.

Но я мог врезаться в стену, или могло случиться что-то похуже, но я чувствовал, что близок к тому, чтобы довести машину до максимума в гонке, хотя со стороны это могло и не выглядеть так. Я делаю всё, что в моих силах, и я знаю, что мне предстоит отыграть много очков в борьбе с очень хорошим, невероятным гонщиком, так что мне просто нужно сохранять концентрацию», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.