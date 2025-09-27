Скидки
«Всё равно, как посмотрят люди». Норрис ответил, упустил ли свой шанс на ГП Азербайджана

«Всё равно, как посмотрят люди». Норрис ответил, упустил ли свой шанс на ГП Азербайджана
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») ответил, упустил ли он свой шанс приблизиться к Оскару Пиастри («Макларен») после Гран-при Азербайджана в титульной борьбе.

«Упущенная возможность в Баку? В каждой гонке я делаю всё, что в моих силах, и если так подумать, то каждая гонка, в которой я финишировал вторым или хуже в этом году, была упущенной возможностью. Так что мне на самом деле всё равно, как на это посмотрят люди, конечно, я хотел выступить лучше [в Баку], но мне нужно было показать себя хорошо в квалификации, но мы выехали первыми, и это было только наше решение, и мы заплатили за это высокую цену.

Но я мог врезаться в стену, или могло случиться что-то похуже, но я чувствовал, что близок к тому, чтобы довести машину до максимума в гонке, хотя со стороны это могло и не выглядеть так. Я делаю всё, что в моих силах, и я знаю, что мне предстоит отыграть много очков в борьбе с очень хорошим, невероятным гонщиком, так что мне просто нужно сохранять концентрацию», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Дэвид Брэбем: если Норрис хорошо справляется, то Пиастри может дрогнуть, как в Баку
