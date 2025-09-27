Туррини: Антонелли в Баку ответил ненавистникам
Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о четвёртом месте Андреа Кими Антонелли («Мерседес») на Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199
«Пару слов о Кими Антонелли. Мальчик ответил как чемпион на злобу ненавистников действительно стабильным и сильным выступлением. В Баку он финишировал в шаге от подиума, и тем, кто продолжает сообщать, что Расселл систематически впереди него. Ну, позвольте мне напомнить, что Джордж — отличный гонщик, и если что-нибудь оказалось наоборот, то это, как минимум, было бы странно. Кими наверняка останется в «Мерседесе» в 2026 году и не разочарует нас (по крайней мере, я надеюсь, да!)», — написал Туррини в своём блоге.
