Макс Ферстаппен выиграл гонку GT3 на «Нордшляйфе»

В субботу, 27 сентября, на трассе «Нордшляйфе» на «Нюрбургринге» состоялась основная гонка чемпионата NLS. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»), выступающий на немецкой трассе за рулём «Феррари 296» в экипаже с 22-летним британцем Кристофером Лулхэмом, одержал победу.

Нидерландец начинал заезд с третьего места, однако уже на старте смог вырваться в лидеры гонки. Во второй части заезда Макс доверил «Феррари 296» молодому британцу.

Автоспорт. GT3. Этап NLS на «Нордшляйфе». Основная гонка

1. Макс Ферстаппен («Феррари») — 28 кругов;

2. Ян Марденборо («Форд Мустанг») +24.496;

3. Винсент Колб («Форд Мустанг») +1:06.893;

4. Бенджамин Лейхтер («Ауди») +1:07.410;

5. Кристиан Кронес («Астон Мартин») +4:17.773;

6. Дэвид Жан («Порше») +5:37.046;

7. Тобиас Мюллер («Порше 911») 6:56.069.