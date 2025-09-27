Скидки
Макс Ферстаппен выиграл гонку GT3 на «Нордшляйфе»

Аудио-версия:
В субботу, 27 сентября, на трассе «Нордшляйфе» на «Нюрбургринге» состоялась основная гонка чемпионата NLS. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»), выступающий на немецкой трассе за рулём «Феррари 296» в экипаже с 22-летним британцем Кристофером Лулхэмом, одержал победу.

Нидерландец начинал заезд с третьего места, однако уже на старте смог вырваться в лидеры гонки. Во второй части заезда Макс доверил «Феррари 296» молодому британцу.

Автоспорт. GT3. Этап NLS на «Нордшляйфе». Основная гонка

1. Макс Ферстаппен («Феррари») — 28 кругов;
2. Ян Марденборо («Форд Мустанг») +24.496;
3. Винсент Колб («Форд Мустанг») +1:06.893;
4. Бенджамин Лейхтер («Ауди») +1:07.410;
5. Кристиан Кронес («Астон Мартин») +4:17.773;
6. Дэвид Жан («Порше») +5:37.046;
7. Тобиас Мюллер («Порше 911») 6:56.069.

