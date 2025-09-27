Бриаторе: Алонсо всегда был командным игроком

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо, ныне выступающем в «Астон Мартин».

«Иногда люди пишут, что с Феранндо сложно работать. Это полная чушь. Я прихожу в полное замешательство каждый раз, когда слышу что-то подобное. Фернандо всегда был командным игроком. Он всегда делает так, чтобы все в команде работали заодно. Доказательство этому — его работа в «Астон Мартин».

У «стон Мартин» сейчас не самая конкурентоспособная машина, но Алонсо всё равно не сбавляет оборотов и работает на сто процентов. Он как ротвейлер. Он всегда готов и агрессивен. Так он хочет одерживать победы», — приводит слова Бриаторе F1-Insider.