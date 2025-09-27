Ферстаппен прокомментировал победу на «Нордшляйфе»

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в гонке на «Нордшляйфе».

«Первые два отрезка прошли отлично, машина работала идеально на сухой трассе. Нам немного не повезло в квалификации, но в гонке всё сложилось с трафиком. Не думаю, что я допустил серьёзные ошибки на этих двух отрезках. А потом победить здесь с первой попытки – это просто фантастика.

Конечно, я бы с удовольствием когда-нибудь поучаствовал в суточном марафоне. Если это случится в следующем году, то я обязательно дам вам знать, но для этого нам нужно больше опыта. Так что надеюсь, мы сможем провести здесь ещё несколько гонок в следующем году», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.