Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен прокомментировал победу на «Нордшляйфе»

Ферстаппен прокомментировал победу на «Нордшляйфе»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в гонке на «Нордшляйфе».

«Первые два отрезка прошли отлично, машина работала идеально на сухой трассе. Нам немного не повезло в квалификации, но в гонке всё сложилось с трафиком. Не думаю, что я допустил серьёзные ошибки на этих двух отрезках. А потом победить здесь с первой попытки – это просто фантастика.

Конечно, я бы с удовольствием когда-нибудь поучаствовал в суточном марафоне. Если это случится в следующем году, то я обязательно дам вам знать, но для этого нам нужно больше опыта. Так что надеюсь, мы сможем провести здесь ещё несколько гонок в следующем году», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен выиграл гонку GT3 на «Нордшляйфе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android