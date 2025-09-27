«Буду гоняться ради удовольствия». Баттон сообщил об уходе из гонок

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон заявил, что больше не будет выступать в гонках на профессиональном уровне.

«Если вы хотите участвовать в гонках на выносливость, вам придётся участвовать в них всё время. Нужно знать, что происходит с машиной, с её системами. Каждый раз, когда сажусь за руль, узнаю что-то новое. Когда садишься за руль в 44 года, это определённо занимает больше времени, чем в 20.

Не буду участвовать в профессиональных гонках в следующем году. Буду гоняться ради удовольствия. Почему-то обожаю исторические события; очевидно, дело в моём возрасте.

NASCAR сильно отличается от WEC, потому что машина там очень механизирована. Возможно, я бы смог это сделать, потому что мог бы сесть за руль и почувствовать, как работает машина сразу же. Там у тебя нет всех систем, поэтому всё гораздо проще», — приводит слова Баттона F1i.