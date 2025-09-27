Скидки
Перес провёл сессию на симуляторе на базе «Кадиллака»

Мексиканский гонщик, новобранец «Кадиллака» Серхио Перес провёл вместе с командой тренировочную сессию на симуляторе. Об этом сообщает Motorsport.

Как сообщает источник, работа ведется на базе команды в Сильверстоуне.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Перес проведёт тесты на старом болиде «Феррари», поскольку американский коллектив будет пользоваться двигателями итальянского производителя.

Напомним, 25 ноября 2024 года Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате мира. Гоночный коллектив из США станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026.

