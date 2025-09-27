Скидки
Алекс Албон: сопереживаю Цуноде и стараюсь ему помочь

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о проблемах Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Сопереживаю Юки. Точно вижу, с чем у него проблемы. И во многом их разделяю. Я пришёл в «Ред Булл» через полгода после того, как началась моя карьера в Формуле-1. Оглядываясь назад, понимаю, что оказался в сложной ситуации, когда перебрался в «Ред Булл». Мне было некомфортно управлять болидом, и я не знал, как это исправить, мне не хватало опыта.

Испытывал трудности, но мне не хватало моего опыта: я был недостаточно зрелым. То же самое сейчас вижу у Юки, поэтому отлично понимаю его чувства. Много с ним разговариваю и стараюсь помогать. Был ли я вроде тренера для Цуноды? Да. У нас отличные отношения. Обожаю Юки», — приводит слова Албона Motorsport Week.

Р. Шумахер ответил, что может повлиять на решение «Ред Булл» оставить Цуноду на сезон-2026
