Эксперт: Хэмилтон похож на избалованного ребёнка

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Марк Зурер высказался о проблемах Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Сейчас Хэмилтон похож на избалованного ребёнка, который всю жизнь выступал за рулём лучших машин. Если болид работает очень хорошо – Льюис побеждает, вопросов нет. Но как только он лишается лучшей в пелотоне машины, у него начинаются проблемы. Его нельзя сравнить с Фернандо Алонсо, который готов идти на уступки и выжимать максимум скорости из абсолютно любой машины.

Не ожидал от Льюиса такого сезона. Думал, что благодаря опыту в гонках он будет выступать блестяще. Но этого не происходит. С другой стороны, в последние два года у Хэмилтона уже были проблемы, когда он выступал за «Мерседес». А в «Феррари» он получил супербыстрого напарника в лице Леклера», — приводит слова Зурера F1-Insider.