Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: Хэмилтон похож на избалованного ребёнка

Эксперт: Хэмилтон похож на избалованного ребёнка
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Марк Зурер высказался о проблемах Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Сейчас Хэмилтон похож на избалованного ребёнка, который всю жизнь выступал за рулём лучших машин. Если болид работает очень хорошо – Льюис побеждает, вопросов нет. Но как только он лишается лучшей в пелотоне машины, у него начинаются проблемы. Его нельзя сравнить с Фернандо Алонсо, который готов идти на уступки и выжимать максимум скорости из абсолютно любой машины.

Не ожидал от Льюиса такого сезона. Думал, что благодаря опыту в гонках он будет выступать блестяще. Но этого не происходит. С другой стороны, в последние два года у Хэмилтона уже были проблемы, когда он выступал за «Мерседес». А в «Феррари» он получил супербыстрого напарника в лице Леклера», — приводит слова Зурера F1-Insider.

Материалы по теме
Как бульдог Льюиса Хэмилтона стал звездой Формулы-1
Истории
Как бульдог Льюиса Хэмилтона стал звездой Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android