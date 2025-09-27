Скидки
Ваулз: «Уильямсу» предстоит пройти долгий путь

Ваулз: «Уильямсу» предстоит пройти долгий путь
Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о прогрессе команды и перспективах ближайших сезонов.

«Уверен, что с этого момента мы как команда будем каждый год прогрессировать. Это важно понимать. Мы движемся по правильному пути. Делаем верные инвестиции. Но есть «но». Нам всё ещё предстоит долгий путь.

Это один подиум, а гиганты впереди нас способны попадать туда каждый уикенд и побеждать. Нам предстоит долгий путь, прежде чем мы сможем достичь такого уровня. За один год мы всё не исправим», — приводит слова Джеймса Ваулза RacingNews365.

Напомним, на Гран-при Азербайджана пилот команды Карлос Сайнс занял третье место, завоевав подиум.

