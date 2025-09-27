Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующей гонке на «Нордшляйфе»

Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующей гонке на «Нордшляйфе»
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пока не подтвердил своего участия в следующей гонке чемпионата NLS в категории GT3. Об этом сообщает GPBlog.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может выступить в гонке, которая состиоится 11 октября и станет финалом сезона-2025 NLS.

Этот уикенд будет свободен и не пересекается с гонкой Формулы-1.

Напомним, Ферстаппен в паре с Кристофером Лулхэмом выиграл дебютную в GT3 гонку на «Нордшляйфе».

Автоспорт. GT3. Этап NLS на «Нордшляйфе». Основная гонка

1. Макс Ферстаппен («Феррари») — 28 кругов;
2. Ян Марденборо («Форд Мустанг») +24.496;
3. Винсент Колб («Форд Мустанг») +1:06.893;
4. Бенджамин Лейхтер («Ауди») +1:07.410;
5. Кристиан Кронес («Астон Мартин») +4:17.773;
6. Дэвид Жан («Порше») +5:37.046;
7. Тобиас Мюллер («Порше 911») 6:56.069.

Материалы по теме
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android