Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующей гонке на «Нордшляйфе»

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пока не подтвердил своего участия в следующей гонке чемпионата NLS в категории GT3. Об этом сообщает GPBlog.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может выступить в гонке, которая состиоится 11 октября и станет финалом сезона-2025 NLS.

Этот уикенд будет свободен и не пересекается с гонкой Формулы-1.

Напомним, Ферстаппен в паре с Кристофером Лулхэмом выиграл дебютную в GT3 гонку на «Нордшляйфе».

Автоспорт. GT3. Этап NLS на «Нордшляйфе». Основная гонка

1. Макс Ферстаппен («Феррари») — 28 кругов;

2. Ян Марденборо («Форд Мустанг») +24.496;

3. Винсент Колб («Форд Мустанг») +1:06.893;

4. Бенджамин Лейхтер («Ауди») +1:07.410;

5. Кристиан Кронес («Астон Мартин») +4:17.773;

6. Дэвид Жан («Порше») +5:37.046;

7. Тобиас Мюллер («Порше 911») 6:56.069.