Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующей гонке на «Нордшляйфе»

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пока не подтвердил своего участия в следующей гонке чемпионата NLS в категории GT3. Об этом сообщает GPBlog.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен может выступить в гонке, которая состиоится 11 октября и станет финалом сезона-2025 NLS.
Этот уикенд будет свободен и не пересекается с гонкой Формулы-1.
Напомним, Ферстаппен в паре с Кристофером Лулхэмом выиграл дебютную в GT3 гонку на «Нордшляйфе».
Автоспорт. GT3. Этап NLS на «Нордшляйфе». Основная гонка
1. Макс Ферстаппен («Феррари») — 28 кругов;
2. Ян Марденборо («Форд Мустанг») +24.496;
3. Винсент Колб («Форд Мустанг») +1:06.893;
4. Бенджамин Лейхтер («Ауди») +1:07.410;
5. Кристиан Кронес («Астон Мартин») +4:17.773;
6. Дэвид Жан («Порше») +5:37.046;
7. Тобиас Мюллер («Порше 911») 6:56.069.