Капито: Ф-1 нужен один производитель моторов, тогда можно перейти хоть на V8, хоть на V10

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о причинах, по которым Формуле-1 будет сложно вернуться к атмосферным двигателям V8.

«Да, разработка и производство двигателей — это дорогостоящий процесс. Но поменять всё в одночасье невозможно. Если вам нужны производители, то вам нужны и новые технологии. Это должны быть актуальные технологии, включающие в себя электрическую составляющую двигателя. Нельзя просто отказаться от электрической составляющей, говоря о том, что вам нужны мощные и громкие двигатели. Потому что это будет возвращением к технологиям двадцатилетней давности.

Формуле-1 нужны технологии, которые будут актуальными для всех производителей. Либо вам нужен один производитель на всю гоночную серию, который будет делать всем двигатели. Тогда вы сможете перейти хоть на V8, хоть на V10, но при этом вы потеряете производителей», — приводит слова Капито Motorsport-Total.